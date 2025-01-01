ИТН ще предложи да отпадане промяната, с която се отнеха от президентството колите на НСО

Това съобщи в кулоарите на Народното събрания Тошко Йорданов от ИТН.

Припомняме, че парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО) - на Министерския съвет (МС) и на Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало“ и група народни представители, и отхвърли този на Златан Златанов ("Възраждане“).

Законопроектът на МС подкрепиха 127 народни представители, "против" бяха 41, 19 се въздържаха. Този на Хамид Хамид събра 117 гласа в подкрепа, 48 – "против“ и 19 народни представители са въздържаха. Промените с вносител Златан Златанов подкрепиха 61 народни представители, 104 бяха "против" и 16 се въздържаха.

Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана, с което автомобили на службата да бъдат прехвърлени на администрацията на президента.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента по предложение на Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало“.