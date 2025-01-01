Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, реши окончателно на второ четене парламентът. Промяната в Закона за НСО беше приета със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“.

Отхвърлени бяха предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ депутатите да не бъдат охранявани от Националната служба за охрана при конкретна застрашеност и да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.