Германия депортира осъден престъпник в Сирия за първи път от началото на гражданската война там преди почти 15 години, предаде ДПА, като се позова на Министерството на вътрешните работи в Берлин.

Сириецът бе предаден на властите в Дамаск тази сутрин, съобщи ведомството и добави, че той е излежавал присъда в затвора за грабеж при утежняващи вината обстоятелства, нападение и изнудване.

По-рано днес афганистанец, осъден за умишлено нанасяне на телесна повреда, също беше депортиран. Това бе втора подобна депортация в рамките на седмица, посочва германското министерство.

„Депортациите към Сирия и Афганистан трябва да бъдат възможни. Нашето общество има легитимен интерес да гарантира, че престъпниците ще напуснат страната ни“, заяви министърът на вътрешните работи Александър Добринт. Той също така обеща „проверки, последователно отношение и ясна позиция“ относно миграцията.

Германия прекрати директните депортации към Сирия, след като през 2011 г. там избухна гражданска война. Дългогодишният диктатор Башар Асад бе свален от власт от съюз от бунтовнически движения в края на миналата година и оттогава в Германия се засилиха призивите сирийските бежанци да се приберат у дома, отбелязва ДПА.

Предходното лявоцентристко германско правителство обаче предупреждаваше, че е прекалено рано да се прецени дали условията в Сирия са безопасни. Сегашният кабинет, доминиран от консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, който дойде на власт през май, възприе по-твърда позиция към миграцията и обеща да възобнови депортациите към Сирия и Афганистан, като започне с осъдените престъпници.