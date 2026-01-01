Ескалацията по линията Иран-Израел-САЩ прераства в нова фаза на напрежение, след като Техеран отново изстреля ракети срещу израелска територия, а властите в Израел и САЩ засилват мерките за защита и евакуации. Заплахите, ударите и реакциите на двете страни подчертават риска от по-широк регионален конфликт, който продължава да тревожи световните лидери и граждани. Войната в Близкия изток вече навлиза в третата си седмица.

Тази нощ Иран отново изстреля ракети срещу Израел, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес. Същевременно, израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран.

"Нашите отбранителни системи са готови да прехванат заплахата", увериха израелските въоръжени сили.

На този фон израелската армия призова жителите на промишлената зона в западната част на град Табриз в Северен Иран да се евакуират "в близките часове" заради предстоящи военни операции, предаде Франс прес.

"За вашата безопасност и здраве ви призоваваме незабавно да напуснете зоната", написа израелската армия в социалната мрежа "Екс", придружавайки съобщението с карта.

АФП отбелязва, че предупреждението няма как да стигне до заинтересованите хора, тъй като от две седмици интернетът в Иран е прекъснат.

„Иран е напълно победен“: Тръмп твърди, че Техеран иска споразумение

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА.

"Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Американският лидер каза още, че "Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме" и "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава Съединените американски щати, Близкия изток и света".

Тръмп каза още, че "по съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение".

Ирански генерал се подигра на Тръмп, не осъзнал решителността на Иран

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени".

"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място".

"Врагът се опита на порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company), уточни ФАРС, цитирана от Франс прес.

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).

"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.