Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 3,1% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). На тримесечна база икономиката отбелязва ръст от 0,7% спрямо последните три месеца на 2025 г. по сезонно изгладени данни.

По текущи цени произведеният БВП за периода януари – март възлиза на 27,33 млрд. евро. На човек от населението се падат по 4262 евро от стойностния обем на показателя.

Създадената брутна добавена стойност в икономиката достига 23,84 млрд. евро по текущи цени.

Индустрията увеличава дела си

Данните показват промяна в структурата на икономиката. Делът на аграрния сектор в брутната добавена стойност намалява до 1,5%, което е спад от 0,1 процентни пункта спрямо година по-рано.

Индустриалният сектор увеличава дела си с 1,6 процентни пункта и достига 26,7% от добавената стойност на икономиката.

Секторът на услугите остава водещ с дял от 71,8%, въпреки че отчита понижение от 1,5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2025 година.

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Потреблението остава основен двигател

През първото тримесечие на годината за крайно потребление са изразходвани 81,3% от БВП. Инвестициите, измерени чрез бруто образуването на основен капитал, формират 15,7% от икономиката.

Според НСИ външнотърговското салдо от стоки и услуги остава отрицателно.

Износът намалява

Сезонно изгладените данни показват, че през първото тримесечие на 2026 г. крайното потребление нараства с 1,7% спрямо предходното тримесечие.

В същото време износът на стоки и услуги намалява с 5,6%, а вносът отчита спад от 0,2% спрямо края на 2025 година.

По данни на статистиката брутната добавена стойност в икономиката се е увеличила с 0,6% на тримесечна база, а на годишна база ръстът ѝ достига 2,5%.