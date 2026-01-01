Мат Деймън призна, че в една от ключовите сцени в „Одисея“ на Кристофър Нолан част от кадрите с неговите впечатляващо развити ръце всъщност са заснети с помощта на жена каскадьор, съобщи The Hollywood Reporter.
В интервю за подкаста Happy Sad Confused водещият Джош Хоровиц отбеляза отличната физическа форма на актьора, особено добре оформените му бицепси. Деймън с усмивка отвърна, че не може да си припише цялата заслуга за това, което зрителите виждат на екрана.
Matt Damon says his stunt double in ‘The Odyssey’ was a female performer with the greatest arms (biceps) he’s ever seen.— Tokyo (@Tokyo_pi1) July 20, 2026
“When she came into the catering tent, it was the first time I met her, I went up and hugged her and I thanked her for all the work she’d put in.” pic.twitter.com/n8pg3drfz6
Той обясни, че при заснемането на сцените с лестригоните – гигантските войни от Омировия епос – екипът е използвал принудителна перспектива, за да създаде внушителната разлика в ръста между героите. За целта били наети както каскадьори с височина около два метра и десет сантиметра, така и изпълнители под метър и половина. Именно тогава негов дубльор станала жена каскадьор, която, по думите му, имала „най-впечатляващите ръце“, които някога е виждал.
Matt Damon Reveals Why He Had Female Stunt Double for 'Odyssey' Scene: "Greatest Arms I've Ever Seen" https://t.co/nTCbQQnEsK— The Hollywood Reporter (@THR) July 21, 2026
Деймън разказа, че се запознал с нея в шатрата за хранене по време на снимките и специално отишъл да я прегърне и да ѝ благодари за усилията, които е положила за филма.
Актьорът уточни, че в сцените, в които гигантите се извисяват над Одисей, почти всички кадри показват неговите собствени ръце, но подчерта, че приносът на дубльорката заслужава признание.
Matt Damon revelou que sua dublê em A Odisseia era uma mulher.
O ator contou que a profissional tinha "os maiores braços que já vi" e brincou que foi ela quem fez o trabalho pesado nas cenas de ação do filme.
(Via: Happy Sad Confused) pic.twitter.com/pztP8NIIAC
Matt Damon revelou que sua dublê em A Odisseia era uma mulher.
„Одисея“ е екранизация на едноименния епос на Омир и проследява изпълненото с опасности завръщане на цар Одисей към Итака след Троянската война. По пътя си героят се изправя срещу митични създания, докато се опитва да се събере отново със съпругата си Пенелопа, изиграна от Ан Хатауей, и със сина си Телемах, в чиято роля е Том Холанд.
В актьорския състав участват още Зендая, Робърт Патинсън, Шарлийз Терон, Лупита Нионго, Джон Легуизамо, Елиът Пейдж, Миа Гот, Кори Хокинс, Джон Бърнтал, Саманта Мортън, Травис Скот и Бени Сафди.
След премиерата си на 17 юли филмът постигна силен старт в световния боксофис, като реализира приходи от над 264 милиона долара още през първия си уикенд.