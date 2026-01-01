Според американски оценки средната продължителност на живота на руски войник след влизането му в битка в Украйна е между 20 и 30 минути.

Това заяви директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Ратклиф. Изявлението му беше направено по време на форума Pennsylvania Defense and Innovation Summit, пише БНР , позовавайки се на Slate.

По думите му американското разузнаване разполага с информация, която съвпада с данни, публикувани и в открити източници. Ратклиф отдаде високите загуби на Русия на широкото използване от страна на Украйна на ново поколение бойни дронове с елементи на изкуствен интелект.

Според него именно тези сравнително евтини, но високоефективни технологии значително затрудняват руските сили и са сред основните причини Москва да не успява да постигне решителен пробив във войната повече от четири години след началото на пълномащабното нахлуване.

Изданието Business Insider отбелязва, че думите на директора на ЦРУ са привлекли сериозно внимание, тъй като това е първият случай, в който високопоставен американски представител публично посочва подобна оценка за оцеляването на руските военнослужещи.

През последните седмици сходни твърдения вече се появиха в анализи на военни блогъри, включително на проруски коментатори, според които новоназначените руски войници често остават в бойните действия едва между 10 дни и три седмици след пристигането си на фронта.

Киев междувременно твърди, че от началото на пълномащабната инвазия през 2022 година руските загуби са надхвърлили 1 милион и 400 хиляди убити и ранени военнослужещи, като всекидневно от строя излизат над хиляда души.

Според анализатори през първата половина на тази година съотношението между руските и украинските загуби вероятно е достигнало почти осем към едно в полза на Украйна, докато през по-голямата част от войната то е било между две към едно и три към едно.

Изводите са направени след анализ на около 20 000 случая на украински удари срещу руски цели.