Осемнадесетгодишната Моника Младенова от Враца дари средства за отделението по палиативни грижи в Комплексния онкологичен център (КОЦ) – Враца. Сумата е събрана вместо цветя за нейния абитуриентски бал, съобщиха от лечебното заведение на страницата си във Фейсбук.

Моника се срещна с управителя на КОЦ – Враца д-р Георги Езекиев. По думите ѝ желанието ѝ е било да остави следа от един от най-важните дни в живота ѝ – абитуриентския бал, и затова е помолила своите близки и приятели да подкрепят кауза, която ще бъде полезна за пациентите.

„Това е моят начин да изразя и уважението, и благодарността си към хората, които се грижат за пациентите с толкова отдаденост“, каза Моника Младенова. По време на срещата тя благодари на лекарите, медицинските сестри и целия екип за професионализма, всеотдайността и човешкото отношение, с които ежедневно се грижат за пациентите.

„Възхищавам се на млади хора като Моника. Нейната постъпка е пример за съпричастност, зрялост и ценности, които заслужават уважение. Благодаря ѝ за дарението, за доверието и за високата оценка към труда на нашите лекари, медицински сестри и здравни специалисти. Подобни жестове ни дават увереност, че добротата и човечността имат бъдеще“, заяви д-р Езекиев.

От лечебното заведение посочват, че дарението ще бъде използвано в отделението по палиативни грижи, където екипът ежедневно осигурява комплексна медицинска, психологическа и емоционална подкрепа на пациенти с онкологични заболявания.

КОЦ – Враца е специализирано лечебно заведение за диагностика, лечение и проследяване на онкологични заболявания. От болницата отбелязват, че отделението по палиативни грижи е единственото в България, акредитирано от Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) като Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care – признание, което се присъжда на центрове, покриващи най-високите стандарти за интегрирана онкологична и палиативна грижа.