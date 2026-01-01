Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

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Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който отговори на въпросите на народните представители.

Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.

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Министърът на отбраната отбеляза, че в петък ще бъде в Ямбол, където е готов да разговаря с всички кметове от областта, в която се намира военното летище „Безмер“. Той добави, че се иска решение от Народното събрание във връзка със самолетите заради тревогите на обществото при предходното настаняване на самолети на САЩ на летището в София.

Анализ от военното разузнаване показва, че рискове има, но пряка заплаха за националната сигурност няма, каза още Димитър Стоянов.

Комисията отхвърли предложението на Ивайло Мирчев да бъде изслушан днес на закрито заседание директорът на Служба „Военна информация“ (бел. ред. – военно разузнаване) бригаден генерал Венелин Венев.

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На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. След това авиационната техника напусна българското летище „Васил Левски“ в София. В началото на правителственото заседание на 29 май, премиерът Румен Радев каза, че няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българите граждани за САЩ. Той отбеляза, че България също има своите приоритети и процедури и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София.