Как изглежда телекомуникационният сектор отвътре? Как се изграждат и поддържат услуги, които хората използват всеки ден? Какви професии стоят зад стабилната свързаност, клиентското обслужване и развитието на нови технологични решения? Седмото издание на Практикантската програма на Vivacom дава възможност на 215 ученици от професионални гимназии да потърсят отговорите на тези въпроси чрез пряк досег с реалната бизнес среда.

Програмата е подходяща за ученици от 10-и и 11-и клас и има ясна образователна цел – да им помогне да затвърдят знанията, придобити в училище, като ги запознае с практическата страна на процесите в телекомуникационния сектор. Tе наблюдават, учат, задават въпроси и се срещат с професионалисти, които им показват как работи една съвременна технологична компания.

Тазгодишното издание обхваща 10 града в България, а партньорската мрежа продължава да се разширява. Към програмата се присъединяват три нови професионални гимназии от София, Варна и Русе – знак за нарастващия интерес към формати, които свързват образованието с реалната среда в бизнеса.

За учениците това е ценен шанс да видят различните лица на телекомуникациите. В рамките на програмата те ще се запознаят с дейността на направления като „Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги“, „Център за услуги и координация на екипи“, „Център за управление на мрежата“, „Поддръжка на оборудване“, „Обслужване на клиенти“ и IT. Под ръководството на ментори младежите ще проследят как отделните процеси се свързват помежду си и как всяко звено има значение за качеството на услугите.

Vivacom

Специален акцент в тазгодишното издание е специализираното едноседмично обучение в централата на Vivacom, което се провежда за първи път за учениците от 11-и клас от СПГ „Княгиня Евдокия“ - София. Те ще участват в поредица от обучения, които включват: IT модул, в рамките на който ще опитат да създадат приложение с помощта на изкуствен интелект, ще се запознаят с основни правни теми, ще преминат през HR активности за определяне на личен профил, ще получат насоки за писане на CV и ще участват в продуктови и търговски обучения. Новият формат дава по-широк поглед към бизнеса и подпомага кариерното ориентиране и реализацията на младежите.

Практикантската програма на Vivacom помага на ученици от цялата страна да надградят знанията, придобити в училище, като ги запознава с различни професионални направления в компанията. Чрез срещи с експерти, практически обучения и наблюдение на работата на различни екипи те разширяват представата си за възможностите, които предлага технологичният сектор, и получават по-ясна представа за бъдещия си кариерен избор.