Средната цена на нивите в област Силистра остава сред най-високите в страната и през 2025 година е с близо 27 процента над средната стойност за България. Това сочат данните от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Силистра“ към Националния статистически институт (НСИ).

Данните сочат, че през 2025 година средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 2086 лева за един декар, докато средната цена за страната е 1648 лева за декар. Така нивите в региона се търгуват с 26,6 на сто над средното национално равнище.

Въпреки че цените в областта остават едни от най-високите в България, през 2025 година е отчетен спад от 2,4 на сто спрямо 2024 година, когато средната цена на декар е била 2137 лева.

По данни на НСИ област Силистра заема второ място в страната по средна цена на сделките с ниви през 2025 година. Пред нея се нарежда единствено област Добрич, където средната цена достига 2482 лева за декар.

Статистиката показва още, че средната цена на сделките с постоянно затревени площи в област Силистра през 2025 година е 280 лева за декар при 159 лева година по-рано.

Припомняме, че в началото на месеца Националният статистически институт отчете спад на годишна база в цените на сделките със земеделска земя и в размера на арендата в България през 2025 година. Въпреки това Силистра запазва позицията си сред областите с най-скъпа земеделска земя в страната.