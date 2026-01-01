Подкрепяните от Иран хуси убиха четирима души при нападение с ракети срещу плавателен съд в протока Баб ел Мандеб, предаде Асошиейтед прес, като цитира йеменските власти.
Министерството на транспорта на международно признатото правителство на Йемен заяви, че трима от загиналите са пакистански граждани, а един е индонезиец.
В изявление на ведомството се посочва, че хусите са изстреляли три балистични ракети по йеменския търговски кораб.
Бунтовниците са изстреляли и ракета срещу спасителните екипи, опитващи се да достигнат до плавателния съд, като при атаката е бил ранен йеменски спасител, според министерството.