Над 10 000 граждани вече са активирали мобилното си приложение „еЗдраве“ от началото на кампанията по сдвояване, инициирана от Министерството на здравеопазването, съобщиха от ведомството.

Само през изминалата седмица близо 5700 души успешно са получили достъп до електронното си здравно досие с подкрепата на екипите от Регионалните здравни инспекции, Районните здравноосигурителни каси и офисите на „Информационно обслужване“ АД.

Инициативата е част от мерките за осигуряване на пряк, бърз и улеснен достъп на гражданите до пълното им лично здравно досие. За да осигурят максимално удобство, екипите на РЗИ продължават да оказват съдействие за мобилно сдвояване както в сградите си, така и на терен – в редица общини, държавни институции, търговски центрове и публични места в цялата страна.

От 29 юли: РЗИ въвеждат организация за активиране на „еЗдраве“

Постоянно нарастващият интерес и високият брой нови активирания потвърждават ползата от разкритите мобилни пунктове и стремежа на хората да разполагат със здравната си информация в реално време.

Кампанията за популяризиране и съдействие при активирането на приложението продължава и през следващите дни.

Списък с актуализираните пунктове за сдвояване за настоящата седмица може да намерите тук:

RZI - Сдвояване_10-14.08 by elza.todorova