Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Плевен и служители на Областната дирекция на МВР-Ловеч са извършили извънредна проверка в Летница във връзка с подаден в МВР сигнал за силно задушлива миризма на сяра в града, нарушения не са констатирани. Това съобщават от РИОСВ.

Според сигнала миризмата се усещала предимно през почивните дни. Контролът е осъществен в събота, 8 август. Извършени са проверки на производствени обекти на територията на Летница, обходени са централната част на града и прилежащите улици. Не е констатирано разпространение на миризми на сяра или други сяросъдържащи вещества и субстанции, обясняват от екоинспекцията.

Проверени са четири производствени обекта с потенциални източници на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата, като отново не е установено разпространение на миризми на сяра или други сяросъдържащи вещества и субстанции. Фирмите извършват собствени периодични измервания на емисиите от дейността, като измерванията се правят от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Наличните резултатите от измерванията показват, че концентрациите на изпусканите вредни вещества са под нормите за допустими емисии, установени със Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовата нормативна уредба към него.

Дружествата, използващи флуорирани парникови газове, подават своевременно отчети в Информационната система за флуорсъдържащите парникови газове към Изпълнителната агенция по околна среда. Проверките на хладилните инсталации се извършват от оправомощени лица.

РИОСВ ще продължи да осъществява превантивен и текущ контрол в рамките на правомощията си с цел недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда на територията на областите Плевен и Ловеч, допълват от екоинспекцията