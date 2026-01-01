След случая със зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с остра позоция.

:Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той.

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По думите му зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено – то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология.

Според него този разпад не започна днес. "През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха".

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Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете, пише той.

Той заявява, че колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него. Той се калибрира в училище, сред приятелите, в разговорите онлайн и в онова, което подрастващите консумират всеки ден в социалните мрежи. Ако не познаваш детето си – не го възпитаваш. Ако не познаваш приятелите му – не го защитаваш. Ако не знаеш с кого говори и какво вижда в телефона си - не присъстваш в живота му. Присъствието не е просто физическо съжителство, а постоянен морален ангажимент.

За съжаление, тези т.нар. локали, побоищата и униженията, които се записват и качват като трофей, вече не са случайни инциденти а екосистема. Изправени сме пред добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма, смята министърът.

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Демерджиев посочва, че през последния месец е провел срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, които следят процесите на онлайн радикализация. Според него има признаци, че част от децата се радикализират в затворени онлайн групи, където им се внушава, че жестокостта е проява на сила, а емпатията – на слабост.

Той заявява, че като министър ще използва всички средства, с които държавата разполага, за да се противопостави на хората и групите, които насърчават насилието и превръщат децата в негови участници.

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"Като министър ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси. Обсъдих този въпрос и с министър-председателя Румен Радев и ще направим всичко по силите си тези мерки да станат закон".

В заключение Демерджиев посочва, че това е процес, в който родителите не са публика, а първа линия на защитата. "Познавайте децата си. Следете кръговете им. Бъдете там - не с контрол на страха, а с присъствие, подкрепа и като морален компас.Защото държавата може да затвори мрежа. Може да заличи групи. Може да арестува престъпник. Но държавата никога не може да замени родителя, който е избрал да не бъде там".