Предлага се размерът на месечния ваучер за храна да бъде увеличен от 102 евро на 200 евро. Това обяви министърът на финансите Людмила Петкова.

Съгласно действащата разпоредба за 2026 г. годишната квота за ваучерите за храна е определена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. в размер на 818 млн. евро. Предлага се увеличаване на годишната квота на 1,5 млрд. евро.

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В момента едно лице може да получи месечно ваучер за храна в максимален размер от 102 евро. При предлагания размер от 200 евро и след удържане на данъка от 7%, лицето ще може да получава максимално 186 евро месечно.

Предлага се ваучерите да бъдат облагани със 7% данък – окончателен данък при източника. Предложението е направено след анализ на практиката на други държави членки на Европейския съюз.

Увеличението е с около 80 процента, като идеята на облагането е ваучерите да не се използват за избягване или отклонение от начисляването на данъци и осигуровки.

Ваучерът остава освободен от социални осигуровки, но ще бъде облагаем с по-ниска ставка от 10%.