Неизразходваните суми по електронните ваучери за храна са били конвертирани автоматично в евро, а хартиените ваучери, издадени в лева, ще се приемат до изтичане на срока им на валидност, съгласно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

По данни на асоциацията от 1 февруари 2026 г. всички разплащания ще се извършват единствено в евро, като двойното обозначение в лева и евро ще остане в сила до 8 август 2026 г. Търговските обекти ще продължат да приемат както хартиени, така и електронни ваучери за храна в рамките на техния срок на валидност, независимо от валутата, уточняват от АОВХ.

Левът остава в историята, еврото вече е единствена разплащателна валута в България

Максималният размер на ваучерите за храна в момента е 102,26 евро - стойност, която не е актуализирана от 2022 г., съобщават от пресцентъра на АОВХ.

Същевременно, по данни на асоциацията, през последните три години цените на основните храни в малката потребителска кошница са се увеличили с над 50 на сто, което значително намалява реалната покупателна способност на ваучерите. Затова от АОВХ определят като необходимо увеличението на стойността на ваучерите за храна да бъде заложено в държавния бюджет за 2026 г.

От асоциацията посочват още, че България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в Европейския съюз, в които функционират подобни системи. По данни на АОВХ над 835 000 българи използват ваучери за храна, които им позволяват да купуват по-разнообразна и по-полезна храна и така подобряват качеството си на живот.

Минималната работна заплата в ЕС: От 620 € в България до 2 704 € в Люксембург

Според изследването Food Barometer 2025, 80 на сто от анкетираните заявяват, че при по-висока стойност на ваучерите за храна биха подобрили качеството си на хранене. Над 70 на сто от респондентите посочват, че не желаят да правят компромис с качеството на храната и не са склонни да намалят разходите си за нея за сметка на други категории като техника, туристически услуги или посещения на ресторанти.

От АОВХ подчертават, че екосистемата на ваучерите носи значителни ползи за работещите, работодателите, бизнеса и държавата. Повишаването на необлагаемата сума на ваучерите за храна би имало положителен ефект не само като социална мярка, но и като инструмент за ограничаване на сивата икономика и подобряване на събираемостта на данъците, което пряко ще допринесе за стабилността на държавния бюджет и икономиката.