Лидерът на „Има Такъв Народ“ Слави Трифонов ще води листата на партията в 25-и МИР – София.



Ето и кои са водачите в другите избирателни райони, които се регистрираха на 16 март:

4 МИР – В. Търново – Петър Дилов

5 МИР – Видин – Милен Милчев

7 МИР – Габрово – Снежанка Траянска

9 МИР – Кърджали – Танер Тюркоглу

14 МИР – Перник – Петя Димитрова

16 МИР – Пловдив-град – Станислав Балабанов

19 МИР – Русе – Петър Дилов

23 МИР – София – Павела Митова

24 МИР – София – адв. Александър Рашев

28 МИР – Търговище – Николай Радославов Василев

29 МИР – Хасково – Станислав Балабанов

От партията заявиха, че влизат в предстоящата кампания с послание за защита на традиционното българско семейство и като консервативна дясна политическа сила.