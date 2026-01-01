Лидерът на „Има Такъв Народ“ Слави Трифонов ще води листата на партията в 25-и МИР – София.
Ето и кои са водачите в другите избирателни райони, които се регистрираха на 16 март:
4 МИР – В. Търново – Петър Дилов
5 МИР – Видин – Милен Милчев
7 МИР – Габрово – Снежанка Траянска
9 МИР – Кърджали – Танер Тюркоглу
14 МИР – Перник – Петя Димитрова
16 МИР – Пловдив-град – Станислав Балабанов
19 МИР – Русе – Петър Дилов
23 МИР – София – Павела Митова
24 МИР – София – адв. Александър Рашев
25 МИР – София – Слави Трифонов
28 МИР – Търговище – Николай Радославов Василев
29 МИР – Хасково – Станислав Балабанов
От партията заявиха, че влизат в предстоящата кампания с послание за защита на традиционното българско семейство и като консервативна дясна политическа сила.