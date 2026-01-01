Областният координатор на ГЕРБ в София Даниела Райчева и кандидати за народни представители регистрираха листата на ГЕРБ-СДС в 25-и МИР София.

Водач на листата е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Регистрацията мина по план. Листата ни е съставена както от хора, които са с дългогодишен опит и експертиза в централната и в местната власт, така и с много млади хора с енергия и желание за работа. Както досега, ГЕРБ-СДС влиза в предизборната кампания в готовност", каза Райчева.

Областният координатор обяви, че ще водят положителна кампания лице в лице с хората. И подчерта, че ГЕРБ работи постоянно, а не само когато е в предизборна кампания.

Райчева обяви, че с много работа ще успеят да преборят конкуренцията в 25-и МИР. "Ние сме уверени, че отново нашия екип ще бъде първа политическа сила", категорична бе Райчева.

"Влизаме в една кампания със смиреност и отговорност. В листата за 25-и МИР има доста младежи, хора със съзнание, опит и които са се доказали", каза Стефан Арсов, бивш областен управител на София.

Арсов подчерта, че столицата не е просто град, а е кауза и увери, че ще продължават да защитават интересите на софиянци. "Ще работим на терен с хората. Това е най-правилният подход да спечелим първото място", заяви той.

Крайният срок за подаване на кандидатските листи в съответните Районни избирателни комисии е днес (17 март) до 17:00 час. Жребият за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетината ще бъде изтеглен на 18 март, а официалният старт на предизборната кампания е насрочен за 20 март.