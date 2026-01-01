Язовирите за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 92,29% от общия им обем, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). За резервно питейно-битово водоснабдяване са запълнени на 50,93% от общия им обем, за напояване - над 68,17% от общия им обем, а тези за енергетика - над 86,03% от общия им обем.

Сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5295,5 млн. куб. м, което представлява 81,02% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Асеновец“, а над 90% пълни са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Предвид високите завирени обеми на по-голямата част от комплексните и значими язовири дружествата са сигнализирани за необходимостта от предприемане на своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Утре главно в планинските райони ще има валежи и гръмотевици. В сряда и четвъртък следобед и до полунощ на места в източните и южните райони ще превали и прегърми. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево.

Днес и през следващите три дни речните нива в страната ще останат без съществени изменения, като на места ще има понижения. В резултат на очакваните валежи (16–18 юни) са възможни краткотрайни повишения на речните нива, основно в планинските части на водосборите и по някои основни реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

МОСВ напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Към 9 юни над 80% запълване отчитаха 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната.