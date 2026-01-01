Във Велико Търново беше открита нова сграда на арест и пробационна служба. Откриването се състоя в присъствието на министъра на правосъдието Николай Найденов.

БТА

Тържествен водосвет бе отслужен от Великотърновски митрополит Григорий, както и свещеници от духовната околия.

БТА

На откриването присъстваха заместник министърът на правосъдието, директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, областният управител на Велико Търново, кметът на Велико Търново, ръководители на окръжни прокуратури, административни и районни съдилища, директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

БТА

По време на откриването беше подчертано, че новата сграда е резултат от дългогодишни усилия за подобряване на материалната база на службата и създаване на по-добри условия за работа на служителите.

БТА

Според домакините реализацията на проекта ще допринесе за по-качествено административно обслужване, по-добра организация на дейността и по-ефективна координация между институциите, които ежедневно си взаимодействат в изпълнението на наказанията.

В приветственото слово беше изтъкнато, че дейността по изпълнение на наказанията и охраната на задържаните е основен елемент от функционирането на правовата държава и изисква висока професионална подготовка, дисциплина, чувство за отговорност и зачитане на закона и човешкото достойнство.

БТА

„Държавата е длъжна да осигури на обвиняемите и подсъдимите помещения, които да отговарят на нормалните условия. Човешкото достойнство на всеки един от нас, било то задържан или лишен от свобода, трябва да се уважава и ние като общество сме длъжни да го показваме това уважение.

Днес, тъй като фокусът е върху новия арест, нека се спрем над местата за задържане. Над шест години са били нужни на колегите, за да се стигне до това откриване днес“, каза министърът на правосъдието Николай Найденов .

БТА

От името на областната служба беше изразена благодарност към Министерството на правосъдието, ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, държавните институции, проектантите, строителите и всички партньори, участвали в реализацията на проекта.

След официалното откриване, гостите разгледаха новата административна сграда, която ще обслужва дейността на Областната служба „Изпълнение на наказанията“ във Велико Търново.