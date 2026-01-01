Следващата гореща вълна вече се формира над Атлантическия океан, а Европа отново не е достатъчно подготвена за екстремните температури. Това предупреди регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге, съобщи "Евронюз".

През тази седмица в Португалия и Южна Испания се очакват температури до 43 градуса, докато Франция и страните от Бенелюкс също се подготвят за нова вълна от жеги. В части от Централна Азия термометрите вече показват около 40 градуса.

Клуге отбеляза, че по-малко от половината държави в европейския регион разполагат с национални планове за действие при екстремни горещини.

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Според него тези планове трябва да включват системи за ранно предупреждение, специални мерки за защита на най-уязвимите групи и координация между здравните власти, социалните служби, институциите по труда, жилищната политика и градоустройството.

„Държавите с добре функциониращи планове предварително знаят кой за какво отговаря, кои групи от населението са най-застрашени и при какви температури се задействат различните нива на реакция“, заяви Клуге.

Той подчерта, че именно тази предварителна подготовка прави разликата между овладяна ситуация и кризисна реакция.

„Работата сега е в две направления – да поправим това, което не проработи през последните седмици, преди следващата гореща вълна да настъпи, и да изградим здравни системи, които не само реагират на екстремните жеги, но и са подготвени за тях“, каза Клуге.

Предварителните данни от Западна Европа сочат, че високите температури през юни са довели до над 4000 допълнителни смъртни случая и са поставили здравните системи под сериозно напрежение.

За да не се повтори този сценарий, СЗО организира извънредна среща с представители на 41 европейски държави, Европейската комисия и неправителствени организации, на която бяха анализирани поуките от последната гореща вълна.

Клуге даде като положителни примери италианската система за наблюдение на смъртността, комуникационната стратегия на Испания и актуализирания план за действие при горещини в Австрия.

„Тези примери са важни, защото могат да бъдат приложени и в други държави. Инструментите съществуват. Когато плановете са подготвени и проверени още преди кризата, те спасяват човешки животи“, подчерта той.