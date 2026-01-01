Франция се готви за нова гореща вълна, след като едва се възстанови от предишната. Синоптиците предупреждават, че високите температури ще се завърнат още тази седмица, а с тях отново изплува един стар въпрос: защо французите все още не приемат климатиците като нещо обичайно?

Все повече хора обаче изглежда променят мнението си. В четвъртък десетки жители на района на Париж се наредиха на опашки пред магазини с надеждата да си купят климатик. В предградието Обервилие напливът беше толкова голям, че входните врати на магазина бяха повредени, а между купувачите избухнаха сблъсъци.

„Видях как хора бяха тъпкани“, разказва клиент пред Le Parisien. Друг допълва: „Бях в шок. Блъскаха ме от всички страни и въпреки това не успях да си купя климатик.“

Според Френската агенция за енергиен преход едва около 24% от домакинствата в страната разполагат с климатик.

„Когато разбрах, че идва нова гореща вълна, изпаднах в паника“, разказва 26-годишната Алексия, която живее в покрайнините на Париж. „Всички модели, които бях набелязала, вече бяха изчерпани, затова побързах да купя каквото беше останало.“

Жегите променят нагласите

Последната гореща вълна постави под сериозно изпитание обществената инфраструктура. Само около 7% от училищата във Франция разполагат с климатизация, а хиляди учебни заведения затвориха временно, след като температурите в класните стаи станаха непоносими.

Според здравните власти по време на шестте най-горещи дни на юни са регистрирани над 2000 смъртни случая, свързани с екстремните температури. Тези данни постепенно разклащат традиционната френска съпротива срещу използването на климатици.

В продължение на десетилетия климатикът се възприема от мнозина французи като грозен, шумен, ненужен и дори символ на американския начин на живот. Широко разпространено е и убеждението, че климатизираният въздух може да бъде вреден за здравето.

Вместо това традиционната архитектура разчита на дебели каменни стени, дървени капаци и естествено проветряване – решения, които са били достатъчни, докато летата не станаха толкова горещи.

Бюрокрацията също е пречка

Освен културните нагласи, сериозна бариера се оказват и строгите регулации.

В историческите квартали на Париж поставянето на външни климатични тела често се забранява, за да бъде запазен архитектурният облик на сградите. В много кооперации е необходимо одобрение от съсобствениците, а вече монтирани климатици без разрешение могат да бъдат демонтирани по разпореждане на властите.

Климатиците се превърнаха и в политическа тема

С наближаването на президентските избори през 2027 г. дебатът за климатизацията придобива и политически измерения.

Крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен предлага национален план за оборудване на всички училища и болници с климатици, както и държавно гарантирани безлихвени заеми на стойност 23 млрд. долара, които да помогнат на милиони домакинства да инсталират охладителни системи.

В левия политически спектър позициите са разнопосочни. Зелените смекчиха досегашното си противопоставяне, като вече признават необходимостта от климатизация в болници и училища. Лидерът на „Непокорена Франция“ Жан-Люк Меланшон обаче предупреждава, че масовото използване на климатици може да задълбочи екологичните проблеми.

Правителството заема междинна позиция – подкрепя инсталирането на климатици в болници и други критично важни обекти, но продължава да поставя акцент върху добрата изолация на сградите като основен инструмент за справяне с жегите.

Противниците на масовото използване на климатици посочват, че те увеличават потреблението на електроенергия и отделят допълнителна топлина в градската среда, което може да засили т.нар. ефект на градския топлинен остров.

От друга страна, Франция разполага с една от най-нисковъглеродните електроенергийни системи в света. Около 95% от електроенергията се произвежда от нисковъглеродни източници, като приблизително две трети идват от ядрената енергетика. Това означава, че използването на климатици във Франция има значително по-малък въглероден отпечатък в сравнение с държави, които все още разчитат в голяма степен на въглища и природен газ.

Въпреки това експертите предупреждават, че масовата употреба на климатици може да повиши температурите в градовете чрез отделяната отпадна топлина и да задълбочи социалното неравенство между хората, които могат да си позволят охлаждане, и тези, които не могат.