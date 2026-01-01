Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 34 г. за това, че от февруари до юни в Пловдив, е измамил 46-годишен мъж, че ще му предостави мобилни телефони за продажба на ниски цени, като с това му причинил имотна вреда в големи размери, съобщиха отпрокуратурата.

Двамата мъже се познавали отпреди покрай продажбата на телефони втора употреба в оказионен магазин. През февруари 2026 г. обвиняемият съобщил на пострадалия, че може да му осигури последни модели мобилни устройства на изгодни цени.

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Той твърдял, че щял да ги вземе на лизинг от комуникационна компания, но трябвало да плати първа вноска, за което му били нужни средства.

46-годишният мъж му се доверил и на няколко пъти му дал различни суми, в размер на 50 200 евро, като така и не получил мобилните устройства. През това време 34-годишният мъж чрез различни телефонни номера се свързвал с него по мобилни приложения, като се представял с различни имена и твърдял, че това са служители в компанията, които му съдействат, което не отговаряло на истината. След като в продължение на няколко месеца мобилните телефони не били получени, пострадалият подал сигнал в полицията.

Обвиняемият е осъждан. Наложен му е постоянен арест.