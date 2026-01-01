На 16 август в Районното управление в Твърдица е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с товарен автомобил. При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Катастрофата е станала на път III-662, при 25-ия километър, в землището на Твърдица. По първоначални данни 47-годишен гражданин на Узбекистан, управлявал товарен автомобил „Фолксваген Кади“, е загубил контрол над превозното средство в зона на завой и е излязъл от пътното платно, след което е катастрофирал в нива.

При извършената на място проверка с техническо средство е установено наличие на 3,01 промила алкохол в издишания въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.