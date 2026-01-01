Граждани се събраха на протест в т. нар. триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет. Демонстрацията под надслов „Долу Йотова“ е организирана в социалните мрежи. Движението на площад „Независимост" е затворено.

Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носят плакати „Тук не е Русия“, „Русия – Враг № 1 на българската държавност и ЕС“ и скандират „Оставка“.

Това е протест насочен колкото срещу министър-председателя Румен Радев, така и към Илияна Йотова, каза един от организаторите на протеста – Манол Глишев в обръщение към събралите се. „Откакто хората на Радев са на власт, се случват едни и същи гафове. Оставка е добро начало, но трябва да последва и съд“, допълни той.

За протеста няма подадено уведомление в Столичната община. В района има полицейско присъствие.

Миналата седмица граждани протестираха срещу правителството и отправиха искане за оставката на премиера Румен Радев. „Протестите едва сега започват. Нека не забравяме, че трябва да изметем Радев и Йотова от властта“, каза един от организаторите – Манол Глишев.