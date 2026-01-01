Община Габрово започва двугодишен проект за изграждане на тротоари по булевард „Столетов“ в участъка от кръстовището за квартал „Негенци“ в посока към бившата фирма „Рачо Ковача“. Това съобщи заместник-кметът с ресор „Строителство, инфраструктура и екология“ инж. Деян Дончев на брифинг пред журналисти.

Проектът е част от инвестиционната програма на общината и предвижда изграждането на тротоарни настилки от двете страни на булеварда. Ще бъдат извършени и дейности по уличното осветление и подземните комуникации, съобщи кореспондентът на БТА Радослав Първанов.

„Там са еднофамилни къщи с тротоари, които изобщо не са правени никога. Това е изграждане на тротоари“, обясни Дончев.

По думите му преди години в участъка е извършена рехабилитация от Агенция „Пътна инфраструктура“, при която бордюрите са били повдигнати, но тротоари не са изградени.

Липсата на нормална тротоарна инфраструктура затруднява придвижването на пешеходците, включително на хората в неравностойно положение. В участъка има и две автобусни спирки, достъпът до които също е затруднен.

Обектът е с голям обхват и ще се изпълнява в рамките на две години. Изпълнителят вече е избран, а през следващата седмица се очаква да бъде открита строителната площадка.

В началото работата ще бъде съсредоточена основно върху подземните комуникации, поради което видимият напредък може да бъде по-малък. При подходящи метеорологични условия амбицията е до декември да бъде изпълнена значителна част от настилките.

Общата инвестиция възлиза на около 630 хил. евро, като за тази година са предвидени приблизително 225 хил. евро. По думите на Дончев общината има амбицията да изпълни по-голям обем от дейностите, като разплащанията бъдат съобразени със средствата, заложени в бюджета.

Какво се случва с улиците „Смърч“ и „Средна гора“

Заместник-кметът коментира и възстановителните дейности по улиците „Смърч“ и „Средна гора“, които са включени в проекта за модернизация на ВиК мрежата.

По думите му между приключването на работата по ВиК инфраструктурата и започването на възстановителните дейности е имало период на изчакване. От миналата седмица обаче вече се полагат бордюри и към момента няма забавяне на работата.

Очаква се двете улици да бъдат завършени до края на строителния сезон.

Дончев обясни, че средствата за възстановяването са осигурени чрез трансфер на целеви средства за текущ ремонт от Министерството на финансите. За отпускането им е било необходимо време за подготовка и представяне на документацията, както и за нейното одобрение.

„Трябва да изпълним дейностите и да успеем да ги разплатим до края на годината“, заяви заместник-кметът.