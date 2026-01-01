Министерският съвет одобри кандидатурата на Ивелин Занев за поста генерален директор на Секретариата на Дунавската комисия. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Ивелин Занев е заместник-представител на България в Дунавската комисия. Притежава значителен опит в областта на дунавското корабоплаване, вътрешните водни пътища, поддържането на корабоплавателния път и публичната администрация.

От 2015 г. е директор на дирекция „Поддържане на корабоплавателния път“ в Изпълнителна дирекция „Проучване и поддържане на река Дунав“, а от ноември 2022 г. е изпълнителен директор на ведомството.