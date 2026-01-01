На 9 октомври MONA ще представи дебютния си албум „Жива“, който включва 12 песни, сред които осем нови композиции и два дуета. Ден по-рано – на 8 октомври, певицата ще изпълни песните от албума на живо пред публика в „Бар Петък“ в София.

Датата на премиерата има специално значение за MONA. Именно на 9 октомври преди две години тя представи песента „Жива“, дала началото на важен период в развитието ѝ като изпълнител и автор.

Две години по-късно „Жива“ вече е не само песен, но и заглавие на първия албум на певицата – музикален портрет на MONA и света, който тя изгражда чрез музиката си.

„През тези две години за първи път станах автор. За първи път се сблъсках с моменти, в които не знаех накъде да продължа. Губих хора, намирах други, разочаровах се, влюбвах се, плаках, сбъдвах мечти и постепенно започнах да опознавам човека, в когото се превръщам. Имаше дни, в които беше много тъмно. Но точно тогава разбрах нещо, което искам да помня цял живот. Слънцето винаги изгрява. Понякога трябва просто да издържиш достатъчно дълго, за да го видиш отново“, споделя MONA.

В „Жива“ са включени и вече познатите на публиката песни „Жива“, „Сила“, „Давам“ и „Луна“. В създаването на проекта участват Денис Попстоев, Мила Роберт, Тино, Роби, Камен Колев и LPadr3.

Албумът продължава музикалната посока, която MONA развива през последните години – срещата между българската фолклорна традиция и съвременното поп звучене. Именно това преплитане се превръща в отличителен почерк на младата авторка.

Два дуета

Сред 12-те песни са и два дуета. Единият вече е познат – „Луна“ с Любо Киров. Името на втория изпълнител ще остане в тайна до премиерата на албума.

Така MONA подготвя и специална изненада за слушателите си в деня на официалното излизане на „Жива“.

Връзка с родния край

Корицата на „Жива“ е заснета в района на село Багренци, Кюстендилско – място, което подчертава връзката на MONA с родния ѝ край.

Фотографията и стайлингът са дело на The Trackers, графичният дизайн е на Иван Тумбев, а цялостната визуална концепция е разработена от Крис Серафимов.

На 8 октомври MONA ще представи „Жива“ за първи път пред публика в „Бар Петък“ в София.

На следващия ден – 9 октомври – албумът ще бъде официално достъпен във всички дигитални платформи. „Жива“ се разпространява от Warner Music чрез „Орфей Мюзик“.