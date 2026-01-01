Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта, а по време на сигнал за въздушна тревога в града са задействани системите за противовъздушна отбрана, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Нови балистични ракети се насочват към Киев“, предупредиха украинските военновъздушни сили в приложението „Телеграм“.

Отломки от ракета са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се запали нежилищна сграда, съобщи столичният кмет Виталий Кличко в „Телеграм“.

Вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че девет души са загинали, а над 80 са ранени при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в Киев.