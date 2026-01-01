Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността "Рамануша".

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града.

Вятърът в Сливен достига скорост от 72 км/ч

На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара.

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си.

Припомняме, че скоростта на вятъра в Сливен към момента достига 72 км/ч, като той е от север-северозапад.