51-годишна жена е пострадала при катастрофа с автобус, превозвал работници, на пътя между селата Левски и Попинци. Инцидентът е станал малко преди полунощ в събота срещу неделя.

52-годишният шофьор на автобуса „Сетра“ от Пазарджик пътувал към града, когато загубил управление над превозното средство. Автобусът се ударил в крайпътна мантинела.

При инцидента е пострадала 51-годишна жена от село Попинци, която е пътувала в автобуса. Тя е транспортирана от екип на „Спешна помощ“ в болницата в Панагюрище с фрактури на ребрата. Няма опасност за живота ѝ.

На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ-Панагюрище. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.