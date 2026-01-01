Три случая на насилие между бивши партньори са регистрирани в Старозагорско на 25 септември, съобщиха от полицията.

В Казанлък 52-годишен мъж е нанесъл побой на бившата си приятелка и на 26-годишен мъж пред жилището на жената. По думите на 47-годишната потърпевша мъжът е отнел със сила мобилен телефон, собственост на 26-годишния.

Двамата пострадали са прегледани от екип на ФСМП и са освободени. Извършени са проверки на адресите на 52-годишния мъж, но той не е установен. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследват няколко случая на домашно насилие в Старозагорско

В Чирпан е получен сигнал от 34-годишна жена, която съобщила, че през нощта е получила заплашителни текстови и гласови съобщения от бившия си съпруг. Срещу 37-годишния мъж има издадена заповед за защита, влязла в сила на 14 септември.

Образувано е досъдебно производство.

В Стара Загора 26-годишна жена е подала сигнал, че е била набита от бившия си съжител – 25-годишен мъж. По случая също е образувано досъдебно производство.