Разследват няколко случая на домашно насилие в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 5 ноември е подаден сигнал, че 23-годишен мъж в Казанлък е отправял закани и заплахи спрямо майка си - 40-годишна жена в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан.

Нов случай на насилие: Мъж в Старозагорско нападна съпругата си, задържан е от полицията

На 5 ноемри е подаден сигнал от 28-годишна жена, че в село Паничерево ѝ е бил насенен побой от 31-годишен мъж, с когото е живяла на семейни начала.

На жената е била оказана медицинска помощ и е освободена за домашно лечение. Мъжът е задържан.

На 5 ноември е подаден сигнал от 38-годишна жена, че в Стара Загора, брат ѝ - 39-годишен мъж я заплашва и упражнява физическо насилие спрямо нея. Мъжът е задържан.

На 5 ноември е подаден сигнал от 35-годишна жена, че в Стара Загора, мъжът с който живее на семейни начала - 36-годишен ѝ причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Той е задържан.