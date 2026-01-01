Пътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след вчерашните обилни снеговалежи и минусови температури. Една от опасностите, които крие лошото време, е образуването на така наречения "черен лед".

Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инженер Венцислав Ангелов обясни пред NOVA, че става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгава и опасна, защото се забелязва трудно.

Тя води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране.

Образува се при температури около нулата, когато влагата върху пътя замръзва.

„Към момента пътните настилки са опесъчени. Няма затруднения. Следим внимателно северните склонове на Прохода на Републиката, където обикновено се образува черен лед. В Плевенско след спиране на снеговалежа се появиха силни ветрове и имаше навявания”, допълни той.