Изстрелването на руска ракета "Орешник" срещу Украйна е "ясен знак за ескалация" от страна на Москва и "предупреждение" към Европа и Съединените щати, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.



Според Калас използването на хиперзвуковата ракета от последно поколение показва, че руският президент Владимир Путин "не иска мир". "Русия отговаря на дипломацията с повече ракети и унищожение", посочи Кая Калас в публикация в социалната мрежа "Екс".

По-рано Германия също осъди руския обстрел срещу Украйна с ракетата "Орешник".

Русия продължава ескалацията. Това е ескалация, непровокирана от Киев, заяви говорител на германското правителство. Берлин остава решително на страната на Украйна, подчерта говорителят.



Русия атакува Украйна с "Орешник" за втори път от началото на войната.