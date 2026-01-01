За втори път днес парламентарната комисия по външна политика не събра кворум, за да разгледа проекторешение, свързано с присъединяването към Съвета за мир. Първият опит беше направен след 12:00 ч., когато беше дадена почивка на пленарното заседание.

Председателят на комисията Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС каза, че няма да има заседание поради липса на кворум. На заседанието присъстваха само депутати от ГЕРБ-СДС - Христо Гаджев, Димитър Николов, Георг Георгиев, Деница Сачева, Това Биков, от "ДПС-Ново начало" - Искра Михайлова и Джем Яменов, и от "Има такъв народ" - Тошко Йорданов.

„Не може едно правителство и един парламент, който след една седмица ще бъде разпуснат, да взима геополитически завои в последната минута“, това заяви Габриел Вълков от БСП.

Няма как, парламент с ниско обществено доверие да взима такива решения, категоричен е той.

„За БСП мирът е основна ценност. Точно заради това, днес на заседание на Комисията по външна политика решихме да саботираме заседанието. Участието в подобен съвет за мир, не е начинът да бъде постигнат мирът в световен мащаб. Виждате войната в Иран и всеки ден умират хора, там и на други места по света. Това е много голям проблем“, заяви той.

По думите му, вдигането на цената на петрола вдига цените на всяка услуга и стока в целия свят. „Участието в подобни съвети не е решение на този проблем“, смята той.

В дневния ред беше предвиден проектът на решение, внесен в сряда от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и свързан с присъединяването на България към Съвета за мир. С проекта се задължава Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир. От "ДПС-Ново начало" казаха още, че с това решение парламентът, в изпълнение на конституционните си правомощия, ще се произнесе относно членството на България в Съвета на президента на САЩ Доналд Тръмп, за което според партията няма алтернатива.

Като председател на комисията, след като има внесен доклад, съм длъжна да предложа на народните представители да изразят своята позиция, каза председателят на външната комисия Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС. Не е казано, че трябва да бъде положителна или отрицателна, просто трябва да проведем заседание, допълни Фандъкова. Тя каза още, че позицията на ГЕРБ е последователна, имаме различни мотиви от тези, с които е внесено предложението. Фандъкова не отговори как е щяла да гласува. Тя заяви, че няма бързане относно проекторешението.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на САЩ и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Правителството ще остави ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на следващото Народно събрание, каза на 25 януари тогавашният министър на външните работи в оставка Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС), който е настоящ член на комисията по външна политика. Смятам, че следващото Народно събрание със следващото мнозинство, с подновена легитимност и евентуално следващ избран редовен кабинет ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност, каза Георгиев. Неговото изказване дойде, след като тогавашният премиер в оставка Росен Желязков каза на 22 януари, че "още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване".