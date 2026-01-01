Тази нощ поетапно ще бъде ограничавано движението в двете тръби на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ за почистване на пътните знаци, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите в тръбата в посока Варна ще се извършват от 22:00 ч. /на 12 март/ до 2:00 ч. /на 13 март/, а между 0 ч. и 4 ч. /на 13 март/ ще се работи в тръбата за София.

При изпълнение на работата движението в съоръжените ще бъде частично отбивано, като трафикът ще преминава последователно в активната и изпреварващата лента.

Ограничават движението в тунел „Топли дол“ за нощно почистване

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.