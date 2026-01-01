Софийска районна прокуратура обвини 44-годишен мъж за това, че се заканил с убийство на 73-годишния си баща, съобщих от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 март 2026 г. в град София, обвиняемият се заканил на баща си с убийство, като му казал: „Ще разбия вратата и пак ще те убия“, „Отдавна трябваше да те убия“, „Тази вечер ви приключвам. Заключвам ви, паля къщата и ви приключвам“.

Съдът задържа мъж, заплашил с убийство баща си и приятелката си

Заканването възбудило основателен страх за осъществяването му у възрастния мъж и той подал сигнал в полицията. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е започнато разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. С постановление на прокурор той е бил задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия.