Кралските закуски често се свързват с пищни трапези, но крал Чарлз III предпочита далеч по-скромно начало на деня. Според специалисти по хранене изборът му може да е полезен както за сърцето, така и за кожата.

Списание „Фалстаф“ съобщава, че британският монарх често закусва яйца със сирене, спанак и домати – богато на протеини ястие, съдържащо витамини, минерали и антиоксиданти.

Предпочитанието на Чарлз към по-лека и здравословна закуска е известно от години. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди е разкривал, че кралят често избира питателни ястия с пресни и сезонни продукти.

Яйцата са добър източник на белтъчини, витамини B12 и D, както и холин, който е важен за мозъка и нервната система. Спанакът е богат на витамини А, С и К, фолиева киселина и желязо, а антиоксидантите в него могат да предпазват клетките от увреждания.

Доматите съдържат ликопен – съединение, което подпомага сърдечното здраве и може да предпазва кожата от вредните въздействия на околната среда. Сиренето осигурява белтъчини и калций, важни за костите и мускулите, а в комбинация с яйцата и зеленчуците създава балансирана и засищаща закуска.

Витамин С в доматите и спанака подпомага образуването на колаген – белтък, който поддържа структурата и функциите на кожата.

Макар хранителните навици на кралското семейство често да предизвикват интерес, закуската на Чарлз е съставена от достъпни продукти и показва, че здравословното хранене не изисква сложни рецепти. Няколко обикновени съставки могат да осигурят добър старт на деня.