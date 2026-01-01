Бившият иконом и готвач на британския крал Чарлз III разкри типичната диета на монарха, пише Daily Mail. Според Грант Харолд кралят обича закуската. Той започва деня с пресен хляб, мюсли, зеленчуци и чай. Ежедневната диета на краля включва яйца Аржантьой - класическо френско ястие от яйца с аспержи и кремообразен сос. Известно е, че Чарлз III обича яйца, варени точно четири минути.

Монархът обикновено пропуска обяда, като хапва авокадо.

За вечеря Чарлз III предпочита ястия с гъби. Според бившия му готвач Дарън Макгрейди, той обича ризото с агнешки котлети. Друго любимо негово ястие е пай с фазан. По-рано беше съобщено, че кралят на Великобритания е трябвало да спазва диета поради рак. В името на здравето си монархът е ограничил консумацията си на червено месо.

Доведеният син на британския крал, Том Паркър-Боулс, описа диетата на монарха в статия за „Дейли мейл“. По думите му Чарлз III и Камила консумират „скромна вечеря, а не помпозна официална вечеря“.

Чарлз спазва нещата, за които говори публично като сезонно хранене и осигуряване на голяма част на продуктите от собствените му стопанства. Той консумира сезонни плодове и зеленчуци, както и дивеч, телешко и агнешко.

Монархът е известен с изключително взискателните си хранителни навици. По време на официални приеми кралските готвачи планират менюто с особено внимание. Той е забранил три храни – шоколад, кафе и чесън.