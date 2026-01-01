В рамките на специализираната операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове във Варненска област са задържани 40 души, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Образувани са 15 досъдебни и десет бързи производства. По време на акцията са проверени над 1200 души, като сред тях са намерени седем, обявени за издирване. В хода на операцията в региона са открити веществени доказателства, свързани с нарушения на изборното законодателство.

В акцията участват служители от различни структури на дирекцията на на МВР, както и от Специализираните полицейски сили и Зоналното жандармерийско управление.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентните прокуратури.

БТА