Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води разследване за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и държане на високорискови наркотични вещества.

Откриха 3-метрови растения марихуана в двора на пазарджишкия „Пабло Ескобар“ (СНИМКИ)

В хода на проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че в нива в местността Папавото край село Лиляново, община Сандански, са били отглеждани 113 растения от рода на конопа в нарушение на закона.

На 13 юни при претърсване на къща в село Лиляново служители на реда са открили и иззели два обекта със суха зелена тревиста маса. Веществото е реагирало положително на канабис при извършен полеви наркотест.

Разкриха оранжерия с канабис в подножието на планината Огражден (СНИМКА)

По данни на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на 44-годишен мъж към извършените деяния. Той е привлечен като обвиняем за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа и за държане на високорискови наркотични вещества.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Благоевград да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.