Катастрофа между два автомобила затруднява движението по пътя Русе - Бяла в района Борово, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден в 12:08 часа. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието е пострадал шофьорът на единия автомобил.

Шофьор на бус загина при катастрофа на пътя Русе-Бяла

Той е откаран с линейка за преглед в болница.

Причините за инцидента се изясняват. Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента. Трафикът се регулира от екипи на полицията.