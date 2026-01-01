Във вторник жителите и гостите на град Несебър ще имат уникалната възможност да се качат на борда на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421). В рамките на обявения Ден на отворените врати, екипажът ще посреща граждани, които искат да се запознаят отблизо с плавателния съд, да разгледат оборудването му и да научат повече за българските полярни експедиции директно от моряците и учените.

Събитието е част от лятната информационна кампания на флота, целяща да популяризира морската наука и ролята на България в изследването на Световния океан и Ледения континент. Посетителите ще могат да разгледат капитанския мостик, научните лаборатории и палубите, от които се осъществяват сложните логистични операции в суровите условия на Антарктика.

Припомняме, че придобиването на НИК 421 бе исторически момент за родната наука и корабоплаване. Плавателният съд стана собственост на консорциум „Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“ и научноизследователски кораб“, в който влизат Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Българският антарктически институт (БАИ).

Военноморският флаг на кораба бе вдигнат официално през лятото на 2021 г. в пристанище Варна. С това България се нареди сред държавите, които разполагат със собствен плавателен съд за полярни изследвания, което гарантира независимостта на българските антарктически експедиции и спестява огромни средства за наемане на чужди кораби за транспорт на учени и провизии до остров Ливингстън. Освен за полярни мисии, „Св. св. Кирил и Методий“ се използва активно за плавателна практика на курсантите от ВВМУ и за научни изследвания в Черно море.

Денят на отворените врати е и повод за равносметка след успешното приключване на поредната родна експедиция до Ледения континент. Последното плаване на НИК 421 до остров Ливингстън и обратно донесе ключови успехи за българската наука. Корабът превози стотици тонове строителни материали, провизии и техника в екстремните условия на пролива Дрейк и Южния океан. Това бе от критично значение за изграждането и оборудването на новия лабораторен блок на българската база, който предоставя съвременни условия за работа на изследователите.

По време на експедицията бяха реализирани редица научни проекти в областта на геологията, биологията, сеизмологията и медицината. Взети бяха ценни проби от флората и фауната, както и дънни отложения, които в момента се анализират в български и международни лаборатории.

Както при предишните си плавания, „Св. св. Кирил и Методий“ оказа безценна логистична подкрепа на испански и други чужди полярници, с което затвърди авторитета на България като надежден партньор в международната антарктическа общност.

Въпреки тежките метеорологични условия и ледовите полета, екипажът под командването на капитана си демонстрира висок професионализъм, завръщайки се без аварии и в пълен състав на родна земя тази пролет.