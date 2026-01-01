Натоварено е движението в района на Кресненското дефиле, като и в двете посоки са се образували колони от автомобили.

По-затруднено е движението при излизане от Кресна в посока Гърция, където се е образувала голяма колона от автомобили. В посока към Кресненското дефиле също се преминава бавно.

През изминалите почивни дни движението в Кресненското дефиле също беше натоварено.

На 13 юни при проверка на обходния маршрут, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. „Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено“, каза Шишков при посещението си на трасето и проверка на строително-монтажните работи.

Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.