Кметът на София Васил Терзиев ще назначи нов заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.

Временното поемане на направлението е свързано и с ангажимента на Терзиев към изпълнението на голямата инвестиционна програма на София. Както кметът обяви по-рано днес, фокусът в следващия етап е върху ускореното придвижване и изпълнение на подготвените проекти. Значителна част от инвестициите са пряко свързани с транспорта – от обновяването на подвижния състав и релсовата инфраструктура до големи градски проекти, които изискват обща работа между транспорта и строителството.

Наред с инвестиционното финансиране Столична община защити и 265 млн. евро европейско финансиране за ключови транспортни проекти. Сред основните задачи е поетапното обновяване на подвижния състав на градския транспорт с нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси и създаването на концепция за последващата им поддръжка.

Подготвени инвестиции в градския транспорт

Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет след година, в която в направление „Транспорт и градска мобилност“ беше свършен значителен обем работа както по развитието и оптимизацията на наземния обществен транспорт, така и по подготовката на следващите големи инвестиции в транспортната система на София.

Значителна част от тази работа е свързана с подготовката за обновяване на подвижния състав – процедурите и осигуряването на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, както и модернизацията на депата и гаражите.

Велосипедният транспорт като част от планирането на града

През последната година беше поставена и нова организационна основа за развитието на велосипедния транспорт. С новата структура на Столична община беше въведена позицията велокоординатор, чиято задача е да свързва работата на различните общински звена и да следи велосипедната инфраструктура да бъде част от планирането на улици, паркове и големи инфраструктурни проекти.

Създадена беше и Работна група за развитие на велосипедното движение с участието на общината, Столичния общински съвет и граждански и професионални организации. Тази работа вече е превърната в конкретна програма. До края на 2027 г. са планирани над 20 км нови и обновени велотрасета, като паралелно общината търси възможности за реализацията на още поне 10 км. През 2027 г. е планирано да започне и изграждането на първия участък от 30-километровото трасе на Зеления ринг.

Близо 15 км от планираната велосипедна инфраструктура са интегрирани в големи капиталови проекти – бул. „Рожен“, бул. „Копенхаген“, Източната тангента, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Никола Мушанов“. Така развитието на велосипедната мрежа се включва още при планирането и реализацията на големите инфраструктурни обекти.

„Благодаря на Виктор за работата през тази много интензивна година. Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града – с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част. Благодаря му за енергията и за всичко, което оставя след себе си. Върху тази работа ще продължим да надграждаме“, заяви Васил Терзиев.

Виктор Чаушев благодари на екипа на Столична Община за съвместената работа. “За тази година заедно се убедих, че София може да се управлява от хора, които обичат своя град и софиянци.”

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“. Екипът на направлението продължава работата по текущите задачи и подготвените инвестиционни проекти.