Сърбия сключи споразумение за доставка на газ от Русия до края на годината, предава сръбската обществена телевизия РТС.

Руският „Газпром“ удължи газовото споразумение със Сърбия с още три месеца, до края на годината, при същите благоприятни условия, както досега, потвърди директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович, цитиран от РТС.

Часове преди да подаде оставка като президент на Сърбия Александър Вучич проведе разговор за удължаването на договора за доставка на газ от Русия с президента на Руската федерация Владимир Путин.

По-рано днес представители на сръбската електропреносна компания „Сърбиягаз“ и държавната петролна и газова компания на Азербайджан „СОКАР“ подписаха споразумение между акционерите за реализирането на съвместен проект за изграждане на газова електроцентрала близо до Ниш, а сръбският министър на минното дело и енергетиката в технически мандат Дубравка Джедович Ханданович заяви, че се очаква проектът да бъде завършен през 2030 г.

Споразумението дава възможност за създаване на съвместно предприятие, определя търговските аспекти на проекта и отговорностите на проектните компании. Газовата електроцентрала с мощност 500 MW край Ниш ще произвежда електричество и топлина, а проектът трябва да бъде завършен до 2030 г. Това ще бъде и първият съвместен проект на Сръбската енергийна компания (EПС), "Сърбиягаз" и азербайджанската "СОКАР", а за Сърбия съоръжението ще придаде допълнителна енергийна сигурност за снабдяването на гражданите и особено за развитието на индустрията в Южна Сърбия, предава РТС.

През февруари тази година Сърбия и Азербайджан подписаха споразумение за разработване, проектиране, изграждане и експлоатация на комбинирана електроцентрала в Сърбия, в присъствието на сръбския президент Александър Вучич и президента на Азербайджан Илхам Алиев.