Отнемането на лиценз на болница под натиск не е добра политика, заявиха в декларация от Националното сдружение на частните болници. Декларацията е по повод отнетото разрешително за дейност на пловдивската болница "Медикус Алфа". От Министерството на здравеопазването съобщиха преди ден, че предстои отнемането на разрешителното.

След смъртта на дете и серия проверки: Отнемат разрешението на болница в Пловдив

С изненада научихме, че Министерството на здравеопазването е отнело разрешението за работа на "Медикус Алфа“ заради извършване на дейност "извън разрешителното си“, допълниха в декларацията си от сдружението и посочиха, че болницата няма каквато и да е причина - финансова, медицинска или друга, да извършва дейност извън разрешението си.

"Всички знаем за нещастния случай, довел до смъртта на дете след проведено оперативно лечение. Споделяме скръбта на близките. Ние също искаме да се изяснят причините, защото това е важно и за нашата работа", допълниха в декларацията си от сдружението. В момента има образувани наказателни производства срещу лекарите и ако се докаже тяхна вина, те ще понесат своята отговорност пред закона, допълниха от сдружението. Според сдружението констатациите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" за извършване на дейности "извън разрешителното“ са некомпетентни и оспорени изцяло пред съда, и в момента има висящ съдебен спор. В този смисъл тези констатации, на които се основава министърът на здравеопазването за отнемане на лиценза, нито са безспорни, нито са доказани, нито законни, добавиха от сдружението.

"Отнемането на лиценза при спорни и недоказани аргументи под медиен или друг натиск, може да рефлектира върху дейността на всички болници, да доведе до самоограничаване в работата, до страх от извършване на медицински дейности с висок риск и други немаловажни последици във вреда на болните хора. В този смисъл отговорността на министъра на здравеопазването излиза не само извън рамките на една болница, но и извън рамките на болничното здравеопазване и опира и до върховенството на закона", посочиха още от сдружението. Най-правилното е министърът на здравеопазването да изчака решението на съда, с което да се потвърдят или отхвърлят направените от "Медицински надзор" констатации, преди да реши дали да отнеме лиценза или не, допълниха от сдружението.