Една заблудила се акула се превърна в неочаквана знаменитост в Южна Корея, привличайки огромни тълпи, печелейки похвали от местния кмет и дори повлиявайки на фондовата борса.

Хищникът – за когото се смята, че е бича акула – се появи този месец в изкуствен воден канал в пристанищния град Пусан на югоизточното крайбрежие на Южна Корея.

Катери на бреговата охрана се опитаха да насочат животното обратно към морето, като го пръскаха с вода, но акулата – на която феновете дадоха прякора „Букханги“ по името на пристанището – не реагира.

И докато властите се чудят какво да правят по-нататък, 3,5-метровият посетител и тълпите, които привлече, донесоха неочаквана полза за местната икономика.

Продажбите на сладоледени пръчици във формата на акула скочиха с почти 30 процента в близките магазини за бързо обслужване.

Кметът на Пусан Чун Дже-су благодари на акулата за рекламата, която иначе би струвала „трилиони“.

В знак на признание за приноса ѝ Букханги беше избрана за почетен посланик по връзки с обществеността на града с внушителните 91 процента от гласовете.

Други също печелят от това – акциите на „The Pinkfong Company“, студиото, създало хитовата песен „Baby Shark“, за кратко скочиха с повече от седем процента.

Бичите акули обикновено се срещат в субтропични и тропични води.

Навлизането на акули във водите на Южна Корея „изобщо не е често явление“, заяви Ким Джин-ку, професор по глобално рибарство в Националния университет „Пукионг“.

„Тъй като температурите на водата около Южна Корея са се повишили, изглежда, че тя се е приближила до бреговете на страната“, каза Ким.

Славата на акулата беше съпътствана и от поток от неверни слухове.

Няколко дни след появата ѝ властите съобщиха, че в района е забелязана втора риба – което накара някои потребители в социалните мрежи да предположат, че това е „детето“ на Букханги, и да споделят изображения, генерирани с изкуствен интелект, които уж показват двойката.

Служител от отдела за паркова политика в Пусан заяви пред AФП, че след появата на „Букханги“ не са забелязвани други акули.

Той добави, че властите ще направят нов опит да преместят акулата в петък.

Акулата се присъединява към списъка с неочаквани животински знаменитости в Южна Корея – най-известният от които е „Нюкгу“, млад вълк, избягал от зоопарк през април.

Избягалото вълче прекара девет дни на свобода, преди да бъде заловено отново.